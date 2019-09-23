Юрист считает, что у российских спортсменов могут возникнуть проблемы с допуском к ОИ-2020

Спортивный юрист Артём Пацев высказал мнение, что у российских атлетов могут возникнуть сложности с допуском к олимпийским играм 2020 года из-за выявления Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.

«Теоретически может быть проблема с допуском к Играм. Но МОК давно сказал, что все санкции исчерпаны после Пхёнчхана», — приводит слова Пацева ТАСС.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), лишённое статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России, было восстановлено в правах после передачи данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее юрист рассказал, какие сложности могут возникнуть у спортсменов из-за ситуации с РУСАДА.