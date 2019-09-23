Юрист рассказал, какие сложности могут возникнуть у спортсменов из-за ситуации с РУСАДА

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Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал ситуацию вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в свете выявления несоответствия данных московской лаборатории.
Юрист рассказал, какие сложности могут возникнуть у спортсменов из-за ситуации с РУСАДА
  • РИА Новости

По словам Пацева, которые передаёт ТАСС, в случае признания РУСАДА не соответствующим кодексу WADA последуют ограничения в допуске к соревнованиям и все те проблемы, которые возникли в предыдущей ситуации.

«Как мы видим по позиции международных спортивных организаций, никому не интересно, может ли нынешнее руководство РУСАДА и ВФЛА отвечать за ситуации, которые происходили без их участия», — добавил юрист.

РУСАДА было лишено статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России. Агентство было восстановлено в правах в мае 2019 года.

Ранее сообщалось, что WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА.

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