Юрист рассказал, какие сложности могут возникнуть у спортсменов из-за ситуации с РУСАДА

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал ситуацию вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в свете выявления несоответствия данных московской лаборатории.

По словам Пацева, которые передаёт ТАСС, в случае признания РУСАДА не соответствующим кодексу WADA последуют ограничения в допуске к соревнованиям и все те проблемы, которые возникли в предыдущей ситуации.

«Как мы видим по позиции международных спортивных организаций, никому не интересно, может ли нынешнее руководство РУСАДА и ВФЛА отвечать за ситуации, которые происходили без их участия», — добавил юрист.

РУСАДА было лишено статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России. Агентство было восстановлено в правах в мае 2019 года.

Ранее сообщалось, что WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА.