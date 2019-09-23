Колобков о ситуации вокруг РУСАДА: мы продолжаем оказывать всевозможное содействие

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал ситуацию вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в свете выявления несоответствия данных московской лаборатории.
Колобков о ситуации вокруг РУСАДА: мы продолжаем оказывать всевозможное содействие
  • РИА Новости

«РУСАДА и Минспорт России должны были обеспечить передачу данных и проб, хранящихся в лаборатории. Мы сделали всё от нас зависящее. Благодаря этому международные федерации открывают дела в отношении некоторых спортсменов на основании полученной из WADA информации. Нам сообщили, что база данных, переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году. В чём именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны, будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии. Со своей стороны мы продолжаем оказывать всевозможное содействие», — заявил Колобков.

Ранее сообщалось, что WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА.

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