Пахноцкая высказалась о ситуации вокруг РУСАДА
- РИА Новости
«Сейчас решения кардинального не будет никакого, потому что российской стороне начиная с прошлой недели дали три недели, чтобы предоставить официальные объяснения на те вопросы, которые появились у WADA», — приводит слова Пахноцкой РИА Новости.
Она отметила, что на исполкоме WADA было просто доложено о случившемся, без вынесения каких либо решений.
Ранее сообщалось, что WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА.