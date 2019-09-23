Пахноцкая высказалась о ситуации вокруг РУСАДА

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию вокруг статуса агентства в свете выявления несоответствия данных московской лаборатории.

«Сейчас решения кардинального не будет никакого, потому что российской стороне начиная с прошлой недели дали три недели, чтобы предоставить официальные объяснения на те вопросы, которые появились у WADA», — приводит слова Пахноцкой РИА Новости.

Она отметила, что на исполкоме WADA было просто доложено о случившемся, без вынесения каких либо решений.

Ранее сообщалось, что WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА.