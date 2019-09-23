Пахноцкая высказалась о ситуации вокруг РУСАДА

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию вокруг статуса агентства в свете выявления несоответствия данных московской лаборатории.
Пахноцкая высказалась о ситуации вокруг РУСАДА
  • РИА Новости

«Сейчас решения кардинального не будет никакого, потому что российской стороне начиная с прошлой недели дали три недели, чтобы предоставить официальные объяснения на те вопросы, которые появились у WADA», — приводит слова Пахноцкой РИА Новости.

Она отметила, что на исполкоме WADA было просто доложено о случившемся, без вынесения каких либо решений.

Ранее сообщалось, что WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА.

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