Самсонова проиграла ван Эйтванк на турнире WTA в Ташкенте

Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от бельгийки Элисон ван Эйтванк в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ташкенте.

РИА Новости

Встреча продолжалась 51 минуту и завершилась со счётом 6:0, 6:1 в пользу бельгийской теннисистки. Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова обыграла Екатерину Александрову на турнире WTA в Ухане.