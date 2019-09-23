Самсонова проиграла ван Эйтванк на турнире WTA в Ташкенте
Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от бельгийки Элисон ван Эйтванк в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ташкенте.
- РИА Новости
Встреча продолжалась 51 минуту и завершилась со счётом 6:0, 6:1 в пользу бельгийской теннисистки.
Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова обыграла Екатерину Александрову на турнире WTA в Ухане.
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