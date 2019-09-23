Медведев: наслышан о комментарии Сафина во время моего матча

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что не пересматривал финал Открытого чемпионата США с комментарием экс-первой ракетки мира Марата Сафина, хотя и много о нём слышал.

«Про комментарий Сафина наслышан очень сильно, но сам матч не смотрел. Видел только, что его фразы разошлись на цитаты. Не слышал ни одного негативного комментария относительно того, как он провел этот матч. При этом видел его интервью, в котором он сказал, что откажется, если его ещё раз позовут комментировать, поскольку это не его работа и не его профиль. Но думаю, что у него получилось круто», — сказал Медведев в интервью «Спорт-экспресс».

В финале Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев уступил в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю. На «Первом канале» матч в прямом эфире комментировал экс-первая ракетка мира Марат Сафин.

Ранее сообщалось, как Медведев одержал 50-ю победу в сезоне и выиграл турнир ATP в Санкт-Петербурге.