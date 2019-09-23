СМИ: Тренер «Барселоны» Вальверде близок к увольнению

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может быть уволен с занимаемой должности.

Как сообщает AS, «Барселона» может уволить Эрнесто Вальверде в случае, если команда потеряет очки в любом из двух ближайших матчей чемпионата Испании.

55-летний специалист возглавляет «сине-гранатовых» с 2017 года. За это время он привёл «Барселону» к двум титулам чемпиона Испании, победам в Кубке и Суперкубке страны. В настоящее время команда занимает восьмое место в турнирной таблице, имея семь очков после пяти туров.

Ранее сообщалось, что гол Бензема помог «Реалу» минимально обыграть «Севилью».

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