Икарди — о переходе в ПСЖ: мне было пора уходить в клуб-победитель

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Аргентинский нападающий Мауро Икарди рассказал, почему согласился уйти в аренду из «Интера» в ПСЖ.

«Я мечтал сыграть с «Интером» в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне мы смогли этого достичь, но ничего не выиграли. Думаю, мне было пора уходить в клуб-победитель, который может бросить вызов, выигрывать трофеи. Настало время побеждать. В «ПСЖ» много игроков-чемпионов, это именно то, чего я хотел», — заявил Икарди в интервью Canal Plus.

ПСЖ арендовал Икарди из «Интера» на год с правом последующего выкупа за €65 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ с минимальным счётом обыграл «Лион» благодаря голу Неймара.

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