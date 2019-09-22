«Атлетик» обыграл «Алавес» и возглавил турнирную таблицу Примеры
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Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Мамес», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Атлетику» принесли голы Рауля Гарсии и Икера Муньяина.
Таким образом, команда из Бильбао, набрав 11 очков, поднялась на первое место в турнирной таблице Примеры. Шанс сместить «Атлетик» с верхней строчки есть у «Севильи» (10 очков, третье место) и «Реала» (8 очков, седьмое место), которым ещё предстоит очная встреча в рамках пятого тура.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» Черышева сыграла вничью с «Леганесом» в матче Примеры.