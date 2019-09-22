«Валенсия» Черышева сыграла вничью с «Леганесом» в матче Примеры

«Валенсия» и «Леганес» сыграли вничью в матче пятого тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 1:1.

В составе «Валенсии» на 21-й минуте пенальти реализовал Даниэль Парехо. «Леганес» ответил голом Оскара Арнаиса, забившего на 35-й минуте.

Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.

В шестом туре «Валенсия» на своём поле сыграет с «Хетафе», а «Леганес» примет «Атлетик» из Бильбао.

Ранее сообщалось, что соперник «Краснодара» по ЛЕ «Хетафе» одержал первую победу в сезоне Примеры.