«Валенсия» Черышева сыграла вничью с «Леганесом» в матче Примеры

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«Валенсия» и «Леганес» сыграли вничью в матче пятого тура испанской Примеры.
«Валенсия» Черышева сыграла вничью с «Леганесом» в матче Примеры
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Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 1:1.

В составе «Валенсии» на 21-й минуте пенальти реализовал Даниэль Парехо. «Леганес» ответил голом Оскара Арнаиса, забившего на 35-й минуте.

Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.

В шестом туре «Валенсия» на своём поле сыграет с «Хетафе», а «Леганес» примет «Атлетик» из Бильбао.

Ранее сообщалось, что соперник «Краснодара» по ЛЕ «Хетафе» одержал первую победу в сезоне Примеры.

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