Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Хетафе» одержал первую победу в сезоне Примеры

«Хетафе» одержал победу над «Мальоркой» в матче пятого тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Первую в нынешнем сезоне Примеры победу «Хетафе» принесли голы Хорхе Молины, Аллана-Ромео Ньома, Родригеса Анхеля и автогол Иддрису Бабы.

За «Мальорку» дубль оформил Анте Будимир.

Следующим соперником «Хетафе» в Примере станет «Барселона». Матч пройдёт 28 сентября. После этого — 3 октября — испанский коллектив на выезде сыграет с «Краснодаром» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры.