«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Гранады» в матче пятого тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Гранаде» принесли голы Рамона Азиза, забившего уже на второй минуте, и Альваро Вадильо, реализовавшего пенальти на 66-й минуте.

В восьмом туре «Барселона», для которой это было второе поражение в сезоне Примеры, на своём поле примет «Вильярреал», а «Гранада» на выезде сыграет с «Вальядолидом».

Ранее сообщалось, что «Атлетико» не сумел обыграть «Сельту» в пятом туре Примеры.