Идрисов стал серебряным призёром ЧМ по вольной борьбе в весе до 61 кг

Российский спортсмен Магомедрасул Идрисов занял второе место на чемпионате мира по вольной борьбе в Нур-Султане в весе до 61 кг.

Reuters

В финале Идрисов уступил грузинскому борцу Беке Ломтадзе со счётом 1:6. Бронзовыми призёрами соревнований стали иранец Бехнам Эхсанпур и индиец Рахуль Аваре. Ранее Алихан Жабраилов выиграл бронзу на ЧМ по вольной борьбе в весе до 92 кг.