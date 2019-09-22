Идрисов стал серебряным призёром ЧМ по вольной борьбе в весе до 61 кг

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Российский спортсмен Магомедрасул Идрисов занял второе место на чемпионате мира по вольной борьбе в Нур-Султане в весе до 61 кг.
Идрисов стал серебряным призёром ЧМ по вольной борьбе в весе до 61 кг
  • Reuters

В финале Идрисов уступил грузинскому борцу Беке Ломтадзе со счётом 1:6.

Бронзовыми призёрами соревнований стали иранец Бехнам Эхсанпур и индиец Рахуль Аваре.

Ранее Алихан Жабраилов выиграл бронзу на ЧМ по вольной борьбе в весе до 92 кг.

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