Идрисов стал серебряным призёром ЧМ по вольной борьбе в весе до 61 кг
Российский спортсмен Магомедрасул Идрисов занял второе место на чемпионате мира по вольной борьбе в Нур-Султане в весе до 61 кг.
- Reuters
В финале Идрисов уступил грузинскому борцу Беке Ломтадзе со счётом 1:6.
Бронзовыми призёрами соревнований стали иранец Бехнам Эхсанпур и индиец Рахуль Аваре.
Ранее Алихан Жабраилов выиграл бронзу на ЧМ по вольной борьбе в весе до 92 кг.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube