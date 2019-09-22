Тренер «Монако» высказался о 19-м месте команды после шести туров Лиги 1

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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим считает, что болельщики имеют право быть недовольными из-за 19-го места команды после шести туров французской футбольной Лиги 1.
Тренер «Монако» высказался о 19-м месте команды после шести туров Лиги 1
  • © Global Look Press

«Конечно, болельщики недовольны, впрочем я тоже. Но я знаю, что у тех, кто поддерживает «Монако», остались воспоминания о работе, проделанной в последние пять сезонов», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

По его словам, он привык упорно работать и заявил о намерении найти верные решения по улучшению результатов команды. 

«Важно, что игроки положительно реагируют на это. Уверен, у нас всё получится», — сказал Жардим.

В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Ранее «Монако» с Головиным продлил безвыигрышную серию в Лиге 1.

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