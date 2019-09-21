«Монако» с Головиным продлил безвыигрышную серию в Лиге 1
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Встреча, прошедшая на стадионе «Огюст Делоне II», завершилась со счётом 0:0.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями.
В седьмом туре «Монако», ещё не побеждавший в нынешнем сезоне Лиги 1, на своём поле примет «Ниццу», а «Реймс» на выезде сыграет с «Пари Сен-Жермен.
Ранее сообщалось, что «Монако» заинтересован в приглашении Лучано Спаллетти на пост главного тренера.