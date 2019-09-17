СМИ: «Монако» заинтересован в приглашении Спаллетти на пост главного тренера

Короткая ссылка
Футбольный клуб французской футбольной Лиги 1 «Монако» интересуется бывшим главным тренером российского «Зенита» Лучано Спаллетти.

Как сообщает Calciomercato, руководство «Монако» задумалось об увольнении нынешнего наставника команды Леонарду Жардима в связи с неудовлетворительными результатами и рассматривает на пост главного тренера Спаллетти.

Последним клубом итальянского специалиста был миланский «Интер», с которым он работал с 2017 по 2019 год. Спаллетти также известен по работе с петербургским «Зенитом». Он возглавлял сине-бело-голубых с 2009 по 2014 год, дважды приводил команду к победе в чемпионате России, а также по разу выигрывал с коллективом из Санкт-Петербурга Кубок и Суперкубок страны.

«Монако» после пяти туров занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея в своём активе два очка.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался возглавить «Монако».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить