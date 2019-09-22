«Крылья Советов» не будут предлагать контракт Мамаеву

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» не намерен подписывать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым.

«Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о том, что клуб «Крылья Советов» не планирует привлекать Павла Мамаева в каком-либо качестве», — приводит слова пресс-службы клуба ТАСС.

Причиной Азаров, как заявили в пресс-службе, назвал строительство новой команды, в которой ценится командный дух, дисциплина и ответственность.

До этого руководство «Крыльев» заявило, что им был интересен переход Мамаева в их коллектив.

17 сентября Павел Мамаев, осуждённый за участие в серии потасовок в центре Москвы, вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. 20 сентября «Краснодар», которому принадлежали права на футболиста, расторг с ним контракт.

Ранее сообщалось, что Мамаев ведёт переговоры по контракту с «Динамо».