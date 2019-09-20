СМИ: Мамаев ведёт переговоры по контракту с «Динамо»

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Полузащитник Павел Мамаев может продолжить карьеру в составе московского «Динамо».
СМИ: Мамаев ведёт переговоры по контракту с «Динамо»
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 31-летний полузащитник Павел Мамаев ведёт переговоры с московским «Динамо». Клуб сможет заявить игрока для участия к чемпионату только во время зимнего трансферного окна.

17 сентября Павел Мамаев, осуждённый за участие в серии потасовок в центре Москвы, вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. 20 сентября «Краснодар», которому принадлежали права на футболиста, расторг с ним контракт.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» расторг контракт с футболистом Мамаевым.

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