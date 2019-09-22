Квят о квалификации Гран-при Сингапура: было сложно найти ритм

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Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура.
Квят о квалификации Гран-при Сингапура: было сложно найти ритм
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«Я столкнулся с трафиком на своём финальном круге плюс не включил нужный режим мотора, так что потерял время на первом секторе. В любом случае это был сложный круг. Не очень хороший. Уже после того, как мы пропустили третью тренировку, было сложно найти ритм. А в нашем случае нам надо сразу же, с первого сегмента квалификации показывать всё, что у нас есть. У меня же не просто не было никаких ориентиров — скорее полностью наоборот», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что многое в этот уикенд пошло не по плану команды.

«Сложно сразу же атаковать, когда нет ориентиров. Но нам надо выкладываться на 100% уже в первой части сессии. В топ-командах есть время прибавлять по ходу, но в нашем случае это не работает. Да, пропуск сессии сильно ударил по мне, если быть честным», — добавил россиянин.

Квят занял 16-е место, завершив борьбу в первом сегменте квалификации.

Ранее сообщалось, что Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура.

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