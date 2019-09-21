Семак о победе над «Рубином»: 5:0 — единичный случай

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над казанским «Рубином» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак о победе над «Рубином»: 5:0 — единичный случай
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«Создавали моменты, забивали. Хорошая по качеству и содержанию игра. Ребята молодцы. Как те, кто вышел в старте, так и те, кто на замену и кто показал, что готов играть и конкурировать с теми, кого нет из-за травм. Что и нужно для нас. Каждый должен понимать, что на протяжении длительного сезона каждый важен и нужен», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Он отметил, что матч получился энергозатратным из-за действий игроков «Рубина».

«5:0 — единичный случай, нежели движение к тому, чтобы забивать столько в каждом матче или что каждую игру «Рубин» будет столько пропускать», — добавил специалист.

Ранее Артём Дзюба попросил создать петицию, чтобы его гол в ворота «Рубина» был засчитан.

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