Сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧМ по боксу

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Сборная России по боксу заняла второе место в командном зачете на чемпионате мира, который прошёл в Екатеринбурге.
Сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧМ по боксу
  • РИА Новости

Российские боксёры завоевали четыре медали — три золотые и одну бронзовую.

Победу в зачёте с тремя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой наградой одержала команда Узбекистана.

В тройку лучших попали представители Казахстана, завоевавшие одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Соревнования прошли в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.

Ранее сообщалось, что Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом мира по боксу в весе до 91 кг.

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