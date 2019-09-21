Сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧМ по боксу
- РИА Новости
Российские боксёры завоевали четыре медали — три золотые и одну бронзовую.
Победу в зачёте с тремя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой наградой одержала команда Узбекистана.
В тройку лучших попали представители Казахстана, завоевавшие одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали.
Соревнования прошли в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.
Ранее сообщалось, что Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом мира по боксу в весе до 91 кг.