Лебедев заявил, что бой с Макабу может пройти в России
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«Я приехал на чемпионат мира в Екатеринбург, чтобы поговорить об этом бое с федерацией. Может ли этот поединок пройти в России? Да», — приводит слова Лебедева ТАСС.
40-летний россиянин завершил карьеру в июле 2019 года. Макабу в последних поединках победил россиянина Дмитрия Кудряшова и Алексея Папина, из-за чего Лебедев заявил, что думает над возможностью вернуться на ринг.
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