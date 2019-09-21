Лебедев заявил, что бой с Макабу может пройти в России

Бывший обладатель поясов чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) в первом тяжёлом весе россиянин Денис Лебедев заявил, что бой с конголезцем Илунгой Макабу может пройти в России.

«Я приехал на чемпионат мира в Екатеринбург, чтобы поговорить об этом бое с федерацией. Может ли этот поединок пройти в России? Да», — приводит слова Лебедева ТАСС.

40-летний россиянин завершил карьеру в июле 2019 года. Макабу в последних поединках победил россиянина Дмитрия Кудряшова и Алексея Папина, из-за чего Лебедев заявил, что думает над возможностью вернуться на ринг.

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