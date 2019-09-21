Мать Роналду рассказала, за какую команду футболист болел в детстве

Мария Долорес Авейру, мать нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, рассказала, какую команду её сын поддерживал в детстве.

«Криштиану болел за «Бенфику» из-за своего отца», — приводит слова матери футболиста Maisfutebol.

По её словам, она сама всю жизнь болела за «Спортинг» и по этой причине с радостью отдала сына в академию именно этого клуба, когда поступило предложение.

«Как только Криштиану попал в «Спортинг», он стал настоящим болельщиком этой команды. И остаётся им сейчас», — заявила Авейру.

Роналду дебютировал за основной состав «Спортинга» в 2002 году, а уже в 2003-м перешёл в «Манчестер Юнайтед».

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту по итогам сезона.

Ранее восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, что хотел бы пробежать эстафету 4 × 100 метров с Роналду, Килианом Мбаппе и Гаретом Бэйлом.