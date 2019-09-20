Замковой стал финалистом ЧМ по боксу

Российский боксёр Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.

В полуфинальном поединке россиянин, выступающий в весовой категории до 69 кг, победил боксёра из Казахстана Абылайхана Жусупова единогласным решением судей.

В финале соревнований россиянин встретится с победителем встречи между представителем Узбекистана Бобо-Усмоном Батуровым и британцем Пэтом Маккормаком. Финальный бой чемпионата мира состоится 21 сентября.

Ранее сообщалось, что Гаджимагомедов вышел в финал ЧМ по боксу в весовой категории до 91 кг.