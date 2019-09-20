Поветкин не намерен подавать в суд на Уайлдера по защите чести и достоинства

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что его клиент Александр Поветкин не будет подавать иск о защите чести и достоинства к чемпиону мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе американцу Деонтею Уайлдеру.

«Мы выиграли суд у Уайлдера, деньги, правда, пока не получили. Иск о защите чести и достоинства? Мы к нему поостыли», — цитирует Рябинского ТАСС.

В 2016 году Поветкин должен был встретиться в поединке с Уайлдером, но бой был отменён из-за положительной допинг-пробы россиянина. В апреле 2018 года Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка принял решение отказать стороне Уайлдера во всех требованиях, а Поветкину вернуть $4,3 млн, которые были заморожены после отмены поединка. После этого Уайлдер неоднократно критически высказывался в адрес Поветкина.

Ранее Рябинский рассказал о возможных соперниках Поветкина.