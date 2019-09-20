Поветкин не намерен подавать в суд на Уайлдера по защите чести и достоинства

Короткая ссылка
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что его клиент Александр Поветкин не будет подавать иск о защите чести и достоинства к чемпиону мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе американцу Деонтею Уайлдеру.
Поветкин не намерен подавать в суд на Уайлдера по защите чести и достоинства
  • © Anna Sergeeva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы выиграли суд у Уайлдера, деньги, правда, пока не получили. Иск о защите чести и достоинства? Мы к нему поостыли», — цитирует Рябинского ТАСС.

В 2016 году Поветкин должен был встретиться в поединке с Уайлдером, но бой был отменён из-за положительной допинг-пробы россиянина. В апреле 2018 года Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка принял решение отказать стороне Уайлдера во всех требованиях, а Поветкину вернуть $4,3 млн, которые были заморожены после отмены поединка. После этого Уайлдер неоднократно критически высказывался в адрес Поветкина.

Ранее Рябинский рассказал о возможных соперниках Поветкина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить