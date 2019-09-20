СМИ: Санчес предотвратил драку Лукаку и Брозовича в перерыве матча «Интер» — «Славия»

Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес предотвратил драку между своими одноклубниками Ромелу Лукаку и Марсело Брозовичем в перерыве матча первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с пражской «Славией» (1:1).

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, Лукаку был недоволен потерями мяча полузащитой команды, а Брозович говорил форварду, чтобы тот лучше реализовывал момент. После этого футболисты чуть не подрались, но их разнял Санчес.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте был возмущён данной ситуацией и позже попросил руководство клуба рассмотреть инцидент.

Ранее «Интер» сыграл вничью со «Славией» в ЛЧ, забив гол на последних минутах.