СМИ: Санчес предотвратил драку Лукаку и Брозовича в перерыве матча «Интер» — «Славия»
- Action Foto Sport/ZUMAPRESS.com
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Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, Лукаку был недоволен потерями мяча полузащитой команды, а Брозович говорил форварду, чтобы тот лучше реализовывал момент. После этого футболисты чуть не подрались, но их разнял Санчес.
Главный тренер «Интера» Антонио Конте был возмущён данной ситуацией и позже попросил руководство клуба рассмотреть инцидент.
Ранее «Интер» сыграл вничью со «Славией» в ЛЧ, забив гол на последних минутах.