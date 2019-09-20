Чорлука прокомментировал победу «Локомотива» над «Байером» в матче ЛЧ

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука в беседе с «Известиями» прокомментировал победу своей команды над леверкузенским «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, самые хорошие эмоции. Мы выиграли очень важный матч. Но надо понимать, что это только первая встреча в групповом турнире Лиги чемпионов, и надо продолжать в том же духе», — сказал он.

По его мнению, у «Локомотива» было правильное тактическое расположение и тренерский штаб хорошо подготовил футболистов к матчу.

Как добавил Чорлука, он не думает о следующем матче в ЛЧ против «Атлетико», поскольку впереди у команды игра в чемпионате России против «Оренбурга».

Ранее бывший главный тренер «Амкара», «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев в беседе с ФАН оценил победу «Локомотива».