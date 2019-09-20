Чорлука прокомментировал победу «Локомотива» над «Байером» в матче ЛЧ

Короткая ссылка
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука в беседе с «Известиями» прокомментировал победу своей команды над леверкузенским «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Чорлука прокомментировал победу «Локомотива» над «Байером» в матче ЛЧ
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Конечно, самые хорошие эмоции. Мы выиграли очень важный матч. Но надо понимать, что это только первая встреча в групповом турнире Лиги чемпионов, и надо продолжать в том же духе», — сказал он.

По его мнению, у «Локомотива» было правильное тактическое расположение и тренерский штаб хорошо подготовил футболистов к матчу.

Как добавил Чорлука, он не думает о следующем матче в ЛЧ против «Атлетико», поскольку впереди у команды игра в чемпионате России против «Оренбурга».

Ранее бывший главный тренер «Амкара», «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев в беседе с ФАН оценил победу «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить