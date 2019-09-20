Боец MMA Дацик заявил, что в него стреляли в Санкт-Петербурге

Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик рассказал, что в него начали стрелять, когда он подъехал к дому бизнесмена Андрея Бобылева в Санкт-Петербурге.

Как Дацик рассказал «Матч ТВ», у его родственника существует неурегулированный финансовый конфликт с Бобылевым.

«Бобылев в офисе фирмы оставил своих сувенирных лягушек. Я взял этих лягушек, приехал к его дому и поставил их перед воротами. В этот момент в меня стали стрелять. Могу предположить, что из помпового ружья», — завил Дацик.

По его словам, он не пострадал, а на место происшествия была вызвана полиция. Спортсмен подчеркнул, что намерен написать заявление на стрелявшего.

Ранее Дацик заявил, что заранее знал исход поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.