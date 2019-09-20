Автор хет-трика в ворота ЦСКА номинирован на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал имена четверых претендентов на приз лучшему игроку первого тура группового раунда футбольной Лиги Европы, матчи которого состоялись в четверг, 19 сентября.

Как сообщает официальная страница турнира в сети Twitter, ими стали полузащитник английского «Арсенала» Букайо Сака, его коллега по амплуа из итальянской «Ромы» Николо Дзаньоло, а также два обидчика российских клубов — полузащитник швейцарского «Базеля» Кевин Буа, отметившийся двумя забитыми мячами в поединке с «Краснодаром», и форвард болгарского «Лудогорца» Клаудиу Кешеру, оформивший хет-трик во встрече с ЦСКА.

Лучший игрок недели в Лиге Европы будет определён по результатам голосования болельщиков, которое проходит на официальном сайте турнира.

Ранее сообщалось, что ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Лудогорца» в матче Лиги Европы.