В ЦСКА не считают трагедией разгромное поражение от «Лудогорца» в Лиге Европы

Главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру своей команды в матче первого тура группового раунда Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем», в котором армейцы потерпели поражение со счётом 1:5.

«Такие матчи тоже нужно пережить. Их трудно принять, но надо. Команда молодая сама по себе, мы проиграли в скорости, в работе с мячом», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

По словам наставника московского коллектива, разгромное поражение от «Лудогорца» нельзя назвать трагедией.

«Но это большое разочарование, холодный душ», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ЦСКА крупно уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче Лиги Европы.