В ЦСКА не считают трагедией разгромное поражение от «Лудогорца» в Лиге Европы
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«Такие матчи тоже нужно пережить. Их трудно принять, но надо. Команда молодая сама по себе, мы проиграли в скорости, в работе с мячом», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».
По словам наставника московского коллектива, разгромное поражение от «Лудогорца» нельзя назвать трагедией.
«Но это большое разочарование, холодный душ», — добавил он.
Ранее сообщалось, что ЦСКА крупно уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче Лиги Европы.