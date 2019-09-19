Хачанов заявил, что лучшие российские теннисисты хотят сыграть за сборную на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что хотел бы победить в Кубке Дэвиса.

«Если все ребята будут здоровы и в форме, то у нас есть хороший шанс победить. Мы общались накануне с Медведевым, Рублёвым и Донским: пока все собираются играть. Будем в лучшем составе. Очень хотелось бы выиграть Кубок Дэвиса, скажу честно», — цитирует ТАСС спортсмена.

Финальный турнир Кубка Дэвиса пройдёт с 18 по 24 ноября в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Донского и вышел в четвертьфинал турнира АТР в Санкт-Петербурге.