РФС и «Почта России» подписали договор о сотрудничестве

«Почта России» стала одним из спонсоров Российского футбольного союза (РФС).

«Мы подписали договор с РФС, будем популяризировать массовый футбол. Также нас принимают в попечительский совет союза. Мы поучаствуем в этом финансово. В том числе будут различные акции. У нас существует много точек соприкосновения», — цитирует Sport24 генерального директора «Почты России» Николая Подгузова.

Также президент РФС Александр Дюков добавил, что средства от «Почты России» пойдут на развитие детско-юношеского футбола.

Ранее сообщалось, что глава судейского департамента РФС Егоров выразил готовность пройти тест на полиграфе.