«Авангард» победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» на выезде победил клуб «Салават Юлаев».

Встреча, проходившая на «Уфа-Арене», завершилась победой «Авангарда» со счётом 5:2.

В составе победителей забрасывали Павел Дедунов, Сергей Шумаков, Вячеслав Войнов, Евгений Грачёв и Свен Андригетто. У хозяев отличились Владислав Картаев и Захар Арзамасцев.

В другом поединке игрового дня «Автомобилист» обыграл «Куньлунь Ред Стар» в овертайме со счётом 5:4 (ОТ).

Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.