«Авангард» победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ
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Встреча, проходившая на «Уфа-Арене», завершилась победой «Авангарда» со счётом 5:2.
В составе победителей забрасывали Павел Дедунов, Сергей Шумаков, Вячеслав Войнов, Евгений Грачёв и Свен Андригетто. У хозяев отличились Владислав Картаев и Захар Арзамасцев.
В другом поединке игрового дня «Автомобилист» обыграл «Куньлунь Ред Стар» в овертайме со счётом 5:4 (ОТ).
Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.