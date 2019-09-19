«Авангард» победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» на выезде победил клуб «Салават Юлаев».
«Авангард» победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ
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Встреча, проходившая на «Уфа-Арене», завершилась победой «Авангарда» со счётом 5:2.

В составе победителей забрасывали Павел Дедунов, Сергей Шумаков, Вячеслав Войнов, Евгений Грачёв и Свен Андригетто. У хозяев отличились Владислав Картаев и Захар Арзамасцев.

В другом поединке игрового дня «Автомобилист» обыграл «Куньлунь Ред Стар» в овертайме со счётом 5:4 (ОТ).

Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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