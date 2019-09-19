Экс-футболист МЮ Бербатов объявил о завершении карьеры

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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и ряда других европейских клубов Димитар Бербатов объявил о завершении профессиональной карьеры.
Экс-футболист МЮ Бербатов объявил о завершении карьеры
  • Reuters

«В этот особенный день я решил поделиться с вами этим постом. Мой последний матч был более года назад, поэтому я думаю, что сейчас самое время остановиться. Хотя когда я думаю об этом, то понимаю, что это не конец. Его никогда не будет, потому что я останусь в футболе в той или иной роли. Однако пришло время сказать, что после практически 20 лет игры в футбол я завершаю профессиональную карьеру! Я буду скучать по футболу! Чёрт возьми, я буду скучать по всему, что с ним связано! У меня были свои взлёты и некоторые падения, я выиграл свою справедливую долю трофеев, забивал голы. Я играл так, как хотел, и забил мячи, которые хотел забить!» — написал футболист в Instagram.

Последним клубом в карьере 38-летнего болгарского нападающего был индийский «Керала Бластерс», который он покинул в 2018 году.

Ранее Нурмагомедов признался в любви к футболу.

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