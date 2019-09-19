Нурмагомедов признался в любви к футболу

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал футбол спортом, которому нет равных.

Российский боец посетил матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов между ПСЖ и «Реалом», где сфотографировался с экс-игроком мадридцев и сборной Франции Клодом Макелеле.

«Кто помнит этих легенд? Я вырос, глядя на их великолепную игру. Футбол — это спорт, которому не было и нет равных, ни один вид спорта даже близко не стоит с футболом», — подписал снимок в Instagram Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов опубликовал совместное фото с Бэкхемом.