Нурмагомедов признался в любви к футболу

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал футбол спортом, которому нет равных.
Нурмагомедов признался в любви к футболу
  • © khabib_nurmagomedov / Instagram

Российский боец посетил матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов между ПСЖ и «Реалом», где сфотографировался с экс-игроком мадридцев и сборной Франции Клодом Макелеле.

«Кто помнит этих легенд? Я вырос, глядя на их великолепную игру. Футбол — это спорт, которому не было и нет равных, ни один вид спорта даже близко не стоит с футболом», — подписал снимок в Instagram Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов опубликовал совместное фото с Бэкхемом.

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