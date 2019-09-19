СМИ: Федун предложил судьям проходить проверку на полиграфе и получил поддержку Гинера

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун внёс предложение о том, чтобы вместе с предсезонными тестами российские футбольные арбитры также проходили проверку на детекторе лжи.
СМИ: Федун предложил судьям проходить проверку на полиграфе и получил поддержку Гинера
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings.ru, владелец «Спартака» Леонид Федун предложил, чтобы перед стартом сезона все судьи прошли проверку на полиграфе. По его мнению, это одна из мер, которая может оздоровить судейский корпус, повысив качество работы арбитров.

По информации источника, данную инициативу поддержал президент московского ЦСКА Евгений Гинер, который заявил, что готов и сам пройти подобную проверку.

Ранее Федун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера в «Спартак».

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