Глава ОКР высказался о ситуации с билетами для россиян на Игры-2020

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с неполучением подтверждения от оргкомитета Игр 2020 года в Токио на запрошенные для российских болельщиков 18 тыс. билетов.
Глава ОКР высказался о ситуации с билетами для россиян на Игры-2020
  • РИА Новости

«Конечно, мы очень обеспокоены. Взаимоотношения с оргкомитетом Игр в Токио складывались удачно, сложно оценить, что пошло не так. Это может иметь для нас далеко идущие последствия, связанные с приездом в Токио наших соотечественников. Мы обратились в МИД, чтобы провести работу по дипломатическим каналам с японской стороной, чтобы локализовать проблему», — заявил Поздняков.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее в ОКР назвали количество завоёванных лицензий на Игры-2020.

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