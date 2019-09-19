Корнаухов сказал, кого считает нападающим №1 в «Краснодаре»
Бывший защитник сборной России по футболу Олег Корнаухов высказал мнение о том, кто является основным нападающим «Краснодара».
- Reuters
«Пока в старте выходит Ари, который находится в отличной форме и является нападающим №1 в «Краснодаре». Но не стоит забывать и про Ивана Игнатьева», — заявил Корнаухов RT.
Ранее он оценил перспективы «Краснодара» в Лиге Европы.
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