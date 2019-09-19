Итудис рассказал о подготовке ЦСКА к новому сезону

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Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, как проходит подготовка команды к старту нового сезона.
Итудис рассказал о подготовке ЦСКА к новому сезону
  • РИА Новости

«Многое ещё предстоит сделать, ведь у нас только третья неделя предсезонки. Я бы сказал, что у нас продолжается «медовый месяц». Сейчас мы переходим к более серьёзным играм. Ещё более серьёзные — впереди», — приводит слова Итудиса «Чемпионат».

Он отметил, что шестеро игроков только недавно вернулись из расположений своих национальных команд.

«Не забудьте, что Янис Стрелниекс не тренируется и пока не играет за нас. Получается, семь человек пока не в составе. Никаких выводов я пока не могу делать и обойдусь без них, пока не пройдёт пара месяцев со старта Евролиги и Единой лиги ВТБ. Потому что это совершенно новая команда», — добавил специалист.

ЦСКА начнёт сезон Единой лиги ВТБ 28 сентября выездным матчем с красноярским «Енисеем». В Евролиге подопечные Итудиса начнут борьбу 4 октября на выезде с испанской «Валенсией».

Ранее сообщалось, что Итудис ответил на сравнение новичка ЦСКА Майка Джеймса с Алексеем Шведом.

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