Ковалёв об Альваресе: он настоящий боец

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился ожиданиями от поединка с обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

«Канело — настоящий боец. Мне нравится сражаться с настоящими бойцами, а не с такими, как Андре Уорд. Это важный поединок для меня, самый важный, который я когда-либо проводил. Канело — один из лучших боксёров вне зависимости от весовой категории. А я сейчас лучше всех в полутяжёлом весе. Впереди очень хороший бой», — приводит слова Ковалёва Boxingscene.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Ковалёв и Альварес провели первую дуэль взглядов перед боем в США.