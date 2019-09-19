Семёнов и Лешуков вышли в третий раунд отборочного турнира на ОИ по пляжному волейболу

Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков пробились в третий раунд отборочного турнира по пляжному волейболу на Олимпийские игры 2020 года в японском Токио.

В матче второго раунда российский дуэт взял верх над представителями Австрии Филиппом Валлером и Робином Зайдлем со счётом 2:1 (15:21, 21:12, 15:6).

В третий раунд отбора вышли восемь команд, которые будут разделены на две группы. Команды, занявшие первые и вторые места, сыграют в финальных матчах, победители которых получат лицензию на Игры-2020.

Ранее сообщалось, что женская сборная России обыграла Доминиканскую Республику на КМ по волейболу.