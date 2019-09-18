Член Зала славы UFC назвал наиболее опасных соперников для Нурмагомедова

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Бывший боец смешанных единоборств, член Зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата Мэтт Серра считает Брайана Ортегу и Джастина Гэтжи наиболее опасными противниками для чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Член Зала славы UFC назвал наиболее опасных соперников для Нурмагомедова
  • © REUTERS/Christopher Pike

«После поединка Хабиба с Порье я задумался, кто в UFC может составить ему конкуренцию. В голове сразу возникли две фамилии. Одна из них — Брайан Ортега. Я подумал: если бы кто-то более ловкий, как Ортега, провёл захват шеи, то сумел бы он закончить дело? А кто-нибудь удерживал Гэтжи, избивал его? Никто. Он силён и вынослив. Он мощно бьёт руками и ногами», — цитирует UFC Серру bjpenn.com.

В настоящее время Хабиб Нурмагомедов является непобеждённым бойцом, одержавшим 28 побед подряд на профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что британские зоозащитники возмущены борьбой Нурмагомедова с медведем.

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