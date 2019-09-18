Бабанин вышел в полуфинал ЧМ по боксу благодаря пересмотру результата боя
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Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, главная судейская коллегия чемпионата мира по боксу пересмотрела результат четвертьфинального поединка в тяжёлой весовой категории (свыше 91 кг) между Максимом Бабаниным и британцем Фрэйзером Эдвардом Кларком, отдав победу Бабанину.
В полуфинале россиянин встретится с представителем Узбекистана Баходыром Джалоловым.
Ранее сообщалось, что Замковой вышел в полуфинал ЧМ по боксу.