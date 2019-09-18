«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Олимпиакосом» в ЛЧ, упустив преимущество в два мяча

Английский «Тоттенхэм» на выезде не сумел удержать преимущество в матче группового этапа Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».

Встреча, проходившая на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее, завершилась со счётом 2:2.

Гости вели со счётом 2:0 уже к 30-й минуте матча. Забивали Харри Кейн и Лукас Моура. Ещё до перерыва Даниэл Каштелу отыграл один мяч, а затем Матьё Вальбуэна восстановил равновесие в счёте.

В другом матче игрового дня бельгийский «Брюгге» и турецкий «Галатасарай» сыграли вничью — 0:0.

Ранее сообщалось, что фанаты «Ливерпуля» подверглись нападению перед матчем ЛЧ с «Наполи».