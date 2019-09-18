«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Олимпиакосом» в ЛЧ, упустив преимущество в два мяча
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Встреча, проходившая на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее, завершилась со счётом 2:2.
Гости вели со счётом 2:0 уже к 30-й минуте матча. Забивали Харри Кейн и Лукас Моура. Ещё до перерыва Даниэл Каштелу отыграл один мяч, а затем Матьё Вальбуэна восстановил равновесие в счёте.
В другом матче игрового дня бельгийский «Брюгге» и турецкий «Галатасарай» сыграли вничью — 0:0.
Ранее сообщалось, что фанаты «Ливерпуля» подверглись нападению перед матчем ЛЧ с «Наполи».