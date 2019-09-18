Фанаты «Ливерпуля» подверглись нападению перед матчем ЛЧ с «Наполи»

Двое болельщиков английского «Ливерпуля» подверглись нападению перед матчем первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с итальянским «Наполи».

Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на правоохранительные органы.

«Около 18:00 по местному времени группа мужчин на скутерах подъехала к болельщикам, а затем атаковала их», — заявили в полиции Мерсисайда.

Отмечается, что фанаты английского коллектива в возрасте 26 и 46 лет получили порезы и ссадины. Болельщикам оказали первую медицинскую помощь, и они смогли посетить матч.

Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что «Наполи» может выиграть ЛЧ.