Фанаты «Ливерпуля» подверглись нападению перед матчем ЛЧ с «Наполи»

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Двое болельщиков английского «Ливерпуля» подверглись нападению перед матчем первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с итальянским «Наполи».
Фанаты «Ливерпуля» подверглись нападению перед матчем ЛЧ с «Наполи»
  • © Tim Vizer/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на правоохранительные органы.

«Около 18:00 по местному времени группа мужчин на скутерах подъехала к болельщикам, а затем атаковала их», — заявили в полиции Мерсисайда.

Отмечается, что фанаты английского коллектива в возрасте 26 и 46 лет получили порезы и ссадины. Болельщикам оказали первую медицинскую помощь, и они смогли посетить матч.

Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что «Наполи» может выиграть ЛЧ.

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