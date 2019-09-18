Фанаты «Ливерпуля» подверглись нападению перед матчем ЛЧ с «Наполи»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на правоохранительные органы.
«Около 18:00 по местному времени группа мужчин на скутерах подъехала к болельщикам, а затем атаковала их», — заявили в полиции Мерсисайда.
Отмечается, что фанаты английского коллектива в возрасте 26 и 46 лет получили порезы и ссадины. Болельщикам оказали первую медицинскую помощь, и они смогли посетить матч.
Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что «Наполи» может выиграть ЛЧ.