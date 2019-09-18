Тренер «Ливерпуля» Клопп считает, что «Наполи» может выиграть ЛЧ

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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что итальянский «Наполи» может стать победителем футбольной Лиги чемпионов нынешнего сезона.
Тренер «Ливерпуля» Клопп считает, что «Наполи» может выиграть ЛЧ
  • © Jan Woitas/dpa
  • globallookpress.com

«Когда есть хороший план на игру, хорошие футболисты, чем, очевидно, обладает «Наполи», то можно выиграть Лигу чемпионов», — цитирует специалиста Goal.com.

По его мнению, «Ливерпуль» показал, что не обязательно быть лучшей командой мира для победы в турнире. 

«Помимо везения нужно, чтобы вам засчитали пенальти. Но я действительно думаю, что они смогут выиграть Лигу чемпионов», — заключил Клопп.

Ранее «Ливерпуль» начал защиту титула победителя ЛЧ с поражения от «Наполи» со счётом 0:2.

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