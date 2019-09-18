Тренер «Ливерпуля» Клопп считает, что «Наполи» может выиграть ЛЧ

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что итальянский «Наполи» может стать победителем футбольной Лиги чемпионов нынешнего сезона.

«Когда есть хороший план на игру, хорошие футболисты, чем, очевидно, обладает «Наполи», то можно выиграть Лигу чемпионов», — цитирует специалиста Goal.com.

По его мнению, «Ливерпуль» показал, что не обязательно быть лучшей командой мира для победы в турнире.

«Помимо везения нужно, чтобы вам засчитали пенальти. Но я действительно думаю, что они смогут выиграть Лигу чемпионов», — заключил Клопп.

Ранее «Ливерпуль» начал защиту титула победителя ЛЧ с поражения от «Наполи» со счётом 0:2.