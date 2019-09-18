Тренер «Ливерпуля» Клопп считает, что «Наполи» может выиграть ЛЧ
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- globallookpress.com
«Когда есть хороший план на игру, хорошие футболисты, чем, очевидно, обладает «Наполи», то можно выиграть Лигу чемпионов», — цитирует специалиста Goal.com.
По его мнению, «Ливерпуль» показал, что не обязательно быть лучшей командой мира для победы в турнире.
«Помимо везения нужно, чтобы вам засчитали пенальти. Но я действительно думаю, что они смогут выиграть Лигу чемпионов», — заключил Клопп.
Ранее «Ливерпуль» начал защиту титула победителя ЛЧ с поражения от «Наполи» со счётом 0:2.