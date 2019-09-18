Российские боксёры Бакши и Гаджимагомедов вышли в полуфинал ЧМ в Екатеринбурге

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Во время дневной сессии на чемпионате мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге, выступили трое российских спортсменов.
Российские боксёры Бакши и Гаджимагомедов вышли в полуфинал ЧМ в Екатеринбурге
  • Глеб Бакши / © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Четвертьфинальную стадию турнира сумели преодолеть два из трёх российских боксёров. Глеб Бакши раздельным решением судей (3-2) победил кубинца Арлена Лопеса. В полуфинале россиянин встретится с бразильцем Эбертом Да Консейсао Соузой.

Муслим Гаджимагомедов единогласным решением судей победил англичанина Чивона Кларка.  В полуфинале Гаджимагомедов встретится с болгарином Радославом Панталеевым. Встречи 1/2 финала состоятся 20 сентября.

Единственным, кто не сумел пройти барьер четвертьфинала, стал 19-летний дебютант мировых первенств Илья Попов, который единогласным решением судей уступил чемпиону мира 2017 года кубинцу Энди Крусу Гомесу.

Ранее сообщалось, что боксёр Гассиев дебютирует в тяжёлом весе в декабре.

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