СМИ: Сборную Камеруна по футболу может возглавить российский специалист

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк может возглавить национальную команду Камеруна.

Как сообщает «РБ-Спорт», 56-летний специалист ведёт переговоры с Камерунской федерацией футбола. По информации источника, стороны могут подписать контракт в ближайшие дни.

Сборная Камеруна уже имеет успешный опыт сотрудничества с российскими специалистами. В 1990 году африканская команда под руководством Валерия Непомнящего стала четвертьфиналистом чемпионата мира в Италии.

Ранее тренер «Ливерпуля» Клопп заявил, что «Наполи» может выиграть ЛЧ.