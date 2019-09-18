СМИ: Сборную Камеруна по футболу может возглавить российский специалист
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- РИА Новости
Как сообщает «РБ-Спорт», 56-летний специалист ведёт переговоры с Камерунской федерацией футбола. По информации источника, стороны могут подписать контракт в ближайшие дни.
Сборная Камеруна уже имеет успешный опыт сотрудничества с российскими специалистами. В 1990 году африканская команда под руководством Валерия Непомнящего стала четвертьфиналистом чемпионата мира в Италии.
Ранее тренер «Ливерпуля» Клопп заявил, что «Наполи» может выиграть ЛЧ.