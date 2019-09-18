СМИ: Сборную Камеруна по футболу может возглавить российский специалист

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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк может возглавить национальную команду Камеруна.
СМИ: Сборную Камеруна по футболу может возглавить российский специалист
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ-Спорт», 56-летний специалист ведёт переговоры с Камерунской федерацией футбола. По информации источника, стороны могут подписать контракт в ближайшие дни.

Сборная Камеруна уже имеет успешный опыт сотрудничества с российскими специалистами. В 1990 году африканская команда под руководством Валерия Непомнящего стала четвертьфиналистом чемпионата мира в Италии.

Ранее тренер «Ливерпуля» Клопп заявил, что «Наполи» может выиграть ЛЧ.

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