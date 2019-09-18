Ватутин проиграл Фучовичу на старте турнира ATP в Санкт-Петербурге
Россиянин Алексей Ватутин потерпел поражение от представителя Венгрии Мартона Фучовича в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счётом 5:7, 1:6.
В следующем раунде Фучович сыграет с четвёртым сеянным турнира, хорватом Борной Чоричем.
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