Ватутин проиграл Фучовичу на старте турнира ATP в Санкт-Петербурге

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Россиянин Алексей Ватутин потерпел поражение от представителя Венгрии Мартона Фучовича в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.
Ватутин проиграл Фучовичу на старте турнира ATP в Санкт-Петербурге
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счётом 5:7, 1:6.

В следующем раунде Фучович сыграет с четвёртым сеянным турнира, хорватом Борной Чоричем.

Ранее Екатерина Александрова победила Кристину Плишкову во втором круге турнира WTA в Сеуле.

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