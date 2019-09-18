Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает США своим домом.

«У меня есть российский паспорт. Большая часть моих родственников живут в России, с ними у меня сильная связь. Но мой дом, конечно, США», — приводит слова спортсменки Conde Nast Traveller.

При этом Шарапова отметила, что основы её воспитания, которые она очень ценит, русские.

Шарапова является бывшей первой ракеткой мира и обладательницей «карьерного» Большого шлема.

Ранее Шарапова проиграла Каролине Возняцки в выставочном матче.